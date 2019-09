Pædagogers pensionsselskab kvitter millioninvesteringer i atomvåben

Pensionsselskabet Pædagogernes Pension (PBU) sætter 44 selskaber med involvering i atomvåben på en sort liste og skiller sig samtidig af med aktier i selskaberne for 300 millioner kroner.

Det skriver Information.

»I kølvandet på det fokus, der har været, har vi haft anledning til at diskutere problematikken. Og det er aldrig for sent at træffe en rigtig beslutning«, siger den administrerende direktør i PBU, Sune Schackenfeldt, til Information.

PBU afskærer sig med sortlistningen fra fremover at investere i selskaberne.

De tæller blandt andet den britiske våbengigant BAE Systems og den amerikanske virksomhed Lockheed Martin.

Sune Schackenfeldt siger til Information, at investeringerne i atomvåbenselskaber ellers har givet 'et godt afkast'.

»Men vi mener alligevel ikke, at det er noget, der vil skade vores afkastforudsætninger fremadrettet, at vi gør det her«, lyder det.

Tidligere i år kunne Information afdække, at danske pensionsselskaber havde aktier for 2,5 milliarder kroner i selskaber, der har med atomvåben at gøre.

Sammen med Industriens Pension, PensionDanmark og Lægernes Pension skiller PBU sig særligt ud.

De fire selskaber har nemlig alle investeret mere end én procent af deres samlede midler i virksomheder, der har med atomvåben at gøre.

Ifølge Information har en del af de danske pensionsselskaber en politik om ikke at investere i atomvåben.

Men pensionsselskaberne har forskellige kriterier for, hvornår et firma regnes for at være involveret i atomvåben.

Pædagogernes Pension har valgt, at deres grænse skal gå ved, om et firma producerer komponenter, der enten er 'målrettet a-våben' eller er 'nødvendige' for at producere dem, forklarer Sune Schackenfeldt til dagbladet.

ritzau