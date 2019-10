Den første bank smækker kassen i til køb af andelsboliger i store byer Ifølge Finans får risikoen for et for højt gældsniveau Sydbank til at smække kassen i til andelsboligmarkedet.

Store prisstigninger på andelsboliger i især København og Aarhus får Sydbank til at sige nej til mange kunder, som ønsker at købe en andelsbolig.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Årsagen er, at Sydbank ikke kan acceptere, at kunderne ender med at skylde så mange penge væk, at gælden med stor sandsynlighed bliver større end værdien af andelsboligen, hvis renten begynder at stige.

Det ville nemlig betyde, at andelsboligejere får et underskud, når boligen skal sælges igen, fordi ejerne måske har fået børn og gerne vil flytte i hus.

»Vi synes, at priserne på andelsbeviser blev prissat alt for højt, da man gik væk fra de offentlige vurderinger og over til valuarer«, fortæller Karen Frøsig, administrerende direktør i Sydbank, til Finans.

Vil ikke beskyldes for dårlig rådgivning

En valuarvurdering foretages af en såkaldt valuar, som er en statsautoriseret ejendomsmægler, der er uddannet til at vurdere og prisfastsætte fast ejendom.

Valuarvurderinger er et alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger.

»Vi kan ikke forsvare det over for vores kunder, for hvis vi ikke sagde nej til et for højt gældsniveau, kunne man beskylde os for at bedrive dårlig rådgivning«, siger Karen Frøsig.

Ifølge Finans findes der ingen opdaterede tal for prisudviklingen på markedet for andelsboliger.

Men kombinationen af rentefald og en større brug af vurderinger fra valuarer har fået priserne til at stige voldsomt, mener Sydbank.

»Den lave rente betyder, at andelsbeviser, der for få år siden kostede 200.000 kroner, nu handles til en million kroner«.

»Hvis renten stiger, kan det få andelsbeviserne til at falde kraftigt i værdi. Det skal vi tage højde for i vores rådgivning«, siger Karen Frøsig.

Udviste risikobetonet låneadfærd

Hos Dansk Ejendomsmæglerforening, der repræsenterer ejendomsmæglerne, er man ikke enig i, at priserne på andelsboliger generelt er skruet for meget op.

»Der kan selvfølgelig altid være enkelte tilfælde. Men andelsboliger har generelt noget mere træghed i prisdannelsen end resten af boligmarkedet«.

»Derfor er det ikke generelt vores oplevelse, at de er for højt prissat«, siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening, til Ritzau.

Finans skriver, at Finanstilsynet sidste år undersøgte seks bankers udlån til andelsboliger i København og Aarhus. Her var konklusionen, at konkurrencen mellem bankerne var blevet så hård, at de udviste risikobetonet låneadfærd.

Ifølge Finanstilsynet, der er den finansielle sektors vagthund, yder banker i mange tilfælde ukritisk lån alene ud fra handelsprisen på andelsbeviset uden skelen til værdien af andelsboligforeningens ejendom.

ritzau