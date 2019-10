Handelsangreb: USA putter told på dansk smør, ost og svinekød

Europa bliver straffet for at have givet ulovlig statsstøtte til flyproducenten Airbus. Whisky, jakkesæt og Emmentaler er blandt de produkter, som bliver pålagt toldafgift.

Verdenshandelsorganisationen WTO gav onsdag grønt lys for, at USA må indføre toldafgift på en række importerede varer fra Europa. Det skete, efter USA fik medhold i, at en række europæiske lande har givet ulovlig støtte til den franske flyproducent Airbus.

Nu har USA’s handelsrepræsentant, USTR, offentliggjort en detaljeret liste over de produkter, som vil blive pålagt forhøjet toldafgift. USA putter told på fly fra Europa, men også mange andre varer bliver ramt.

På listen fremgår det, at amerikanske forbrugere fremover skal betale mere for bl.a. whisky og anorakker fra Storbritannien, kaffe og skruetrækkere fra Tyskland og vin og oliven fra Frankrig og Spanien.

Dansk Industri er bekymret

Danmark bliver ramt af forhøjede toldsatser, som er rettet mod det samlede EU. Store danske eksportvarer som ost, yoghurt, smør og svineprodukter vil blive pålagt en importtold på 25 procent.

USA har tidligere offentliggjort lister med europæiske produkter, som kunne blive pålagt importtold, hvis USA fik medhold hos WTO. Baseret på de lister vurderede Dansk Industri, at toldafgifter ville ramme dansk eksport for cirka 700 millioner kroner.

Dansk Industri er stadig i gang med at regne på konsekvenserne af listen med konkrete produkter, som blev offentliggjort natten til torsdag, men allerede før regnskabet er gjort op, er underdirektør Peter Thagesen fra Dansk Industri bekymret.

Der er ikke nogen logik i handelskrig. Det handler om at ramme sin modpart hårdest muligt Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri

»Det er isoleret set ikke et kæmpe slag mod danske importvarer, men det skal ses i et større billede. Vi har i forvejen toldafgift på stål og aluminium fra EU, som USA indførte i 2018, og amerikanerne går og overvejer at pålægge told på import af europæiske biler. Hvis det sker, så vil jeg sige, at vi har en egentlig handelskrig«, siger han.

Ingen logik i handelskrig

Peter Thagesen siger, at de forhøjede toldsatser er indenfor rammerne af spillereglerne hos verdenshandelsorganisationen WT, som har givet USA ret til at indføre forhøjede toldsatser på europæiske produkter.

Umiddelbart kan det virke svært at få øje på logikken i, at Arla og Danish Crown nu kommer til at bøde for ulovlig statsstøtte til en fransk flyproducent, men sådan fungerer handelskrig, siger Peter Thagesen.

»Der er ikke nogen logik i handelskrig. Det handler om at ramme sin modpart hårdest muligt. I amerikanske øjne handler det ikke bare om ulovlig fransk støtte til luftfartsindustrien, men om europæisk støtte, og derfor bruger man muligheden for at ramme europæiske lande, hvor det gør ondt«, siger han.