Straftold rammer dansk eksport for 401 millioner kroner

Danskproduceret ost – især pizzaost, blåost og cheddar – bliver hårdest ramt af den straftold, som USA har besluttet at indføre på importerede produkter fra Europa.

Dansk Industri (DI) har regnet på konsekvenserne af den liste med toldbelagte produkter, som USA offentliggjorde i nat. Baseret på USA’s egne tal for import fra Danmark i 2018 vurderer DI, at straftolden rammer danske varer for 401 millioner kroner om året.

Dansk eksport af oste for 309 millioner kroner bliver ramt. For smør er tallet 7,5 millioner kroner, for svinekød 84,6 millioner kroner, for muslinger 450.000 kroner og for marmelade og juiceprodukter lyder tallet på 181.000 kroner.

Danish Crown: Det kunne have været værre

Danish Crown er en af verdens største eksportører af svinekød. Virksomheden har lavet sine egne beregninger af konsekvenserne ved den amerikanske indførsel af straftold på visse svinekødsprodukter fra Danmark. Søren Tinggaard, underdirektør for eksportafdelingen i Danish Crown, er ikke skræmt af regnestykket.

Straftolden rammer kun omkring 10 procent af vores eksport til USA, så det kunne have været meget værre Søren Tinggaard, underdirektør for eksportafdelingen i Danish Crown

»Det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, men i princippet kunne amerikanerne have indført straftold på alle de produkter, vi eksporterer til USA. Straftolden rammer kun omkring 10 procent af vores eksport til USA, så det kunne have været meget værre«, siger han.

Hos Arla Foods, som er storproducent af ost og andre mælkeprodukter, er man stadig ved at regne på, hvad konsekvenserne bliver for eksporten til USA. Listen fra de amerikanske myndigheder indeholder detaljerede varekoder, som konkret udpeger de produkter, som bliver underlagt forhøjet toldafgift. Indtil Arla Foods har det fulde overblik vil virksomheden ikke forholde sig til konsekvenserne.