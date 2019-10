Pepsi-ejer sælger mere i hele verden Amerikanske Pepsico har god succes med at sælge eksempelvis sodavand, chips og havegryn.

En stigende appetit på alt fra sodavand til chips og videre over til havegryn har været med til at give et større salg hos den amerikanske virksomhed Pepsico.

Selskabet, der nok er mest kendt for sodavandsmærket Pepsi, har i sit tredje kvartal solgt for 7,2 milliarder dollar (117,3 milliarder kroner).

Det var 4,3 procent højere end samme kvartal året før. Det viser regnskabet for tredje kvartal fra Pepsico.

I regnskabet fremgår det, at salgsvæksten er drevet af et større salg i samtlige af Pepsicos geografiske markeder.

På grund af den fine salgsfremgang ser Pepsico nu faktisk en mulighed for, at selskabet kommer til at overgå sine egne salgsforventninger til hele 2019.

Den mere konkrete forventning er, at Pepsico nu enten kommer til at møde eller overgå en forventning om en organisk salgsvækst på fire procent.

Pepsico-koncernen råder over en række brands, herunder sodavandene Pepsi, 7up og Mountain Dew, chipsmærkerne Lays og Doritos samt havregrynsmærket Quaker Oats.

ritzau