Danske Bank opruster på markedet for andelsboliger

Stigende priser har været med til at gøre andelsboligmarkedet komplekst at bevæge sig rundt i. Derfor vælger Danske Bank nu at opruste på området.

Mere konkret har Danmarks største bank etableret en ny afdeling med flere end 60 specialister, der kun har fokus på andelsboliger - særligt i København.

»Vi er positive over for køb af andelsboliger, og vi mærker en stigende efterspørgsel på andelsboliger, der ofte kan være et billigere alternativ rent økonomisk sammenlignet med markedet for ejerlejligheder«, siger Lasse Nygaard, boligchef i Danske Bank, til Berlingske Business.

Med øget kompleksitet i andelsboligmarkedet er det ifølge banken vigtigt, at den har nogle specialister, der kan rådgive kunderne rigtigt og også lave de rigtige vurderinger, i forhold til hvad det er for nogle lån, der skal tages i forbindelse med et boligkøb.

Etableringen af den nye afdeling sker, efter at Sydbank for nylig har advaret om heftige prisstigninger på andelsboliger i især København og Aarhus.

Sydbanks administrerende direktør, Karen Frøsig, mener, at der er en overophedning i en sådan grad, at det 'begynder at ligne en boligboble'.

