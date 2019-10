Nordea nedskriver for milliarder og varsler fyringer Nordea kommer ud af tredje kvartal med milliardunderskud på grund af stor nedskrivning på it-systemer.

Nordea nedskriver for 7,6 milliarder kroner på it-systemer og udlån og varsler samtidig en sparerunde, der vil koste ansatte jobbet.

Det oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal, hvor Nordea præsenterer en ny forretningsplan.

I den forbindelse er værdien af it-systemet blevet vurderet lavere end tidligere. Derfor nedskriver Nordea værdien med samlet 5,5 milliarder kroner.

Derudover har banken måttet nedskrive 2,1 milliard kroner på lån. Det sker, efter at Den Europæiske Centralbank, der fører tilsyn med banker i eurozonen, har kigget på bankens lån.

Den nye plan forventes samtidig at koste ansatte jobbet. Der er afsat 1,5 milliarder kroner til fratrædelser.

»Den nye forretningsplan vil medføre en fortsat medarbejderreduktion med tilhørende fratrædelsesordninger«, lyder det.

Nordeas rødder går 200 år tilbage Storbanken Nordea har omkring ti millioner privatkunder og 560.000 erhvervskunder.

Ud over at drive bankforretninger gør Nordea sig også inden for blandt andet pension, realkredit og forsikring.

Nordea har omtrent 29.500 fuldtidsansatte.

Nordea er til stede i Danmark, Sverige, Norge og Finland og også på nye markeder som Estland, Letland, Litauen og Rusland. I alt er Nordea "til stede" i 20 lande.

De fire nordiske banker Nordbanken i Sverige, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge fusionerede fra slutningen af 1990'erne og er siden 2001 blevet drevet under navnet Nordea.

Nordea har rødder tilbage til starten af 1820'erne. Nordeas "familietræ" omfatter således flere end 300 banker.

Banken har udpeget Frank Vang-Jensen som ny topchef efter Casper von Koskull.

Bestyrelsesformanden er Torbjörn Magnusson, der blev valgt i starten af 2019.

Nordeas hovedsæde blev sidste år rykket fra Stockholm til Helsinki, da banken var utilfreds med ny regulering mod de svenske banker. Kilde: Nordea. Vis mere

Nordea har endnu ikke sat tal på, hvor mange ansatte der skal se sig om efter et nyt job. Banken havde ved udgangen af september omkring 29.500 ansatte.

Minus på 2,5 milliarder kroner

De store nedskrivninger og hensættelser giver Nordea underskud i tredje kvartal. Samlet kommer banken ud af kvartalet med et minus på 2,5 milliarder kroner.

Regnskabet er det første for koncernchef Frank Vang-Jensen. Han blev i september udpeget som afløser for finnen Casper von Koskull.

Den nye mand i spidsen for Nordea forklarer, at han har brugt sin første tid i direktørstolen på at gennemgå banken med henblik på at forbedre indtjeningen.

»Vores nye plan vil forbedre Nordeas driftsudvikling betydeligt gennem et stærkere kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt omkostningsbesparelser og initiativer, der øger indtægterne«, siger han i en kommentar.

ritzau