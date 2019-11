Trods 20 millioner nye brugere: Pengene fosser ud af Uber Uber satser på at løbe rundt i 2021. Trods 20 millioner nye brugere er underskuddet dog vokset.

Selvom det strømmer til med brugere på kørselstjenesten Uber, strømmer pengene lige så hurtigt ud af selskabets kasse. Det viser et kvartalsregnskab, der har fået aktionærer til at sælge, så snart markedet åbnede.

Uber, der er en applikation, hvor man kan hyre private chauffører til at køre dig fra a til b, kæmper stadig med at få forretningen til at løbe rundt.

Siden samme tid sidste år er der dog kommet 20 millioner flere brugere, så der nu er 103 millioner, oplyser Uber.

I regnskabet kan man læse, at der er en hidsig vækst i bestillinger gennem appen. I juli, august og september blev der lavet bestillinger for 111 milliarder kroner.

Men fordi Uber kun er en platform for bestillingerne, og dermed kun tager en andel, er det kun 26 milliarder kroner, der ender i Ubers omsætning.

Det er slet ikke nok til at betale de regninger, som Uber har til at lokke nye chauffører på platformen og udvide til nye områder. Ubers udgifter løber op i 33 milliarder kroner.

Har udvidet med udbringning af mad

Det giver et minus omkring syv milliarder kroner. Og selvom Ubers topchef, Dara Khosrowshahi, ifølge Reuters har annonceret, at forretningen skal give overskud i 2021, går det den forkerte vej.

For et år siden var minusset nemlig mindre på omkring 6,6 milliarder kroner.

Ifølge Khosrowshahi skyldes det, at antallet af investeringer, som Uber skal lave for at senere at få gevinst, vil toppe i 2019.

Den plan købte aktiemarkedet ikke helt, og Uber-aktien faldt med fem procent, da markederne åbnede ifølge erhvervsmediet CNBC.

Uber har ud over lift til private også valgt at udvide sin forretning til blandt andet at fragte mad ud. I alt er selskabet op på at have fem afdelinger.

Mens væksten for den del af platformen, der transporterer mennesker, ikke helt kan følge væksten i udgifter, går det bedre i transporten af mad, hvor Uber omsatte for 64 procent mere i tredje kvartal i år end sidste år.

ritzau