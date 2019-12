Danske Bank opjusterer: Forventer plus på 15 milliarder kroner Danske Bank regner med et stort plus for 2019. Det er anden gang, at banken opjusterer på få dage.

For anden gang på blot få dage opjusterer Danske Bank forventningerne til årets resultat. Banken forventer nu et resultat efter skat på 15 milliarder kroner. Det skriver Ritzau Finans. Opjusteringen skyldes blandt andet skatteforhold, den årlige test af goodwill for værdiforringelse samt andre forhold, oplyser banken torsdag. Læs også: Jesper blev snydt af en bitcoin-svindler: »Lige der var jeg så vred, at jeg ville rykke hovedet af ham« Det vil betyde et ekstra plus på cirka 1,1 milliarder kroner. Mandag meddelte banken, at man forventede et samlet resultat efter skat på mellem 13-15 milliarder kroner. Opjusteringen mandag skyldes salget af realkreditinstituttet LR Realkredit A/S, som ventes afsluttet inden udgangen af året. Det giver angiveligt en indtægt på 700-800 millioner kroner. Nedjusterede i juli måned Torsdag har Danske Bank på skatteområdet besluttet at tilbageføre en hensættelse, der tidligere var indregnet vedrørende udskudt skat som følge af international sambeskatning. Den post påvirker resultatet positivt med 5,2 milliarder kroner. Modsat foretages en hensættelse til udskudt skat på 1,1 milliarder kroner vedrørende regulering af den skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Læs også: 33 procent i skat: Danske Bank-chefer sparer millioner i skat på forskerordning I forhold til den årlige gennemgang af balancen og test af aktiver for værdiforringelse venter Danske Bank nu en nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver på cirka to milliarder kroner. Der ventes i øvrigt ekstraordinære nedskrivninger på lån på 0,4 milliarder kroner før skat og også højere driftsomkostninger. I juli nedjusterede banken sine forventninger fra et resultat på 14-16 milliarder kroner til 13-15 milliarder kroner. I november blev det sat til den lave ende af spændet. ritzau