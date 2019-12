Bundlinjen: 200 af verdens største virksomheder ændrer meningen med det hele, og det kan provokere amerikanerne

FOR ABONNENTER

Hvad er formålet med at drive virksomhed? Det simple svar har historisk været, at første og ofte eneste prioritet er at tjene penge til ejerne, til aktionærerne. Det er et mantra, som har været et synonym for ikke blot amerikansk kapitalisme, men også den trosartikel, som har været og stadig er drivkraften for al handel på Wall Street. Nu bliver svaret mindre simpelt, for aktionærerne er på vej til at miste deres førsteprioritet både i USA og i Danmark.