Overskuddet på betalingsbalancen er det højeste i nyere tid

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 23,6 milliarder kroner i sæsonkorrigerede tal.

Det er det højeste overskud i nyere tid, oplyser Danmarks Statistik i en opgørelse.

Betalingsbalancen dækker over forskellen i handlen af varer og tjenester med udlandet. Er der et overskud på betalingsbalancen, vil det sige, at eksporten ud af Danmark har været større end importen.

Ifølge Danmarks Statistik er det især en stigning i overskuddet på tjenester, der er med til at give det store overskud på betalingsbalancen i oktober.

Tjenester dækker over eksempelvis søtransport og rejser.

Handlen med varer står dog stadig for over halvdelen af det samlede overskud på de løbende poster.

I oktober har overskuddet på tjenestehandlen været positivt påvirket af en enkeltstående betaling fra udlandet for salg af et danskejet patent.

»Salget bidrager til at løfte den samlede indkomst herhjemme og dermed velstanden«.

»Dertil er betalingsbalanceoverskuddet også et udtryk for, at eksporten har klaret sig rigtig flot over de seneste år med en fremgang på hele 7,5 procent«, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Stigende salg af medicin og vindmøller

Overskuddet på tjenesterne er også tidligere blevet påvirket af handel med patenter - for eksempel i april 2016, hvor et køb af et patent gav anledning til et underskud på tjenesterne.

Selv om tjenestehandlens overskud har været stærkt medvirkende til det høje overskud på betalingsbalancen i oktober, så står handlen med varer dog stadig for over halvdelen af det samlede overskud på de løbende poster.

Chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri bemærker, at det især er et stigende salg af medicin og vindmøller, som har været med til at trække betalingsbalancens overskud op i oktober.

»I en tid med global uro og lav vækst i eksportmarkederne har vi en stærk medicinaleksport og øget salg af vindmøller, som øger vores eksportindtægter fra udlandet. Omvendt har vi set, at importen er bremset op«.

»Det betyder, at vi får øget vores indtægter, men at udgifterne ikke er steget lige så meget. Og det giver et øget overskud på balancen«, siger Allan Sørensen.

ritzau