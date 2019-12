Astralis' børsdebut ender uden dramatik efter god start Astralis-aktien steg hurtigt efter børsens åbning, men lukker uændret på sin debutdag.

På sin første dag på børsen blev det hverken fugl eller fisk for e-sportsselskabet Astralis Group, som står bag det danske Counter Strike-hold Astralis.

Aktien lukker således uændret i 8,95 kroner. Det svarer til den pris, de nybagte aktionærer måtte give ved børsnoteringen.

I alt blev der handlet aktier for 26 millioner kroner på den første børsdag, hvor kursen nåede op på 9,50 kroner umiddelbart efter åbningen. Den faldt dog igen kort tid senere.

Aktien nåede ned i 8,70 kroner, inden den stabiliserede sig omkring afregningskursen.

Astralis Group har en markedsværdi på mere end 500 millioner kroner. Det hører til sjældenhederne, at et nyt selskab på minibørsen First North starter med så stor en værdi.

Astralis Group har flere forskellige hold, der alle beskæftiger sig med diverse typer af spil.

Holdet Future FC spiller fodboldspillet Fifa, mens holdet Origen spiller League of Legends, der er et såkaldt Moba-spil. Sidstnævnte går kort fortalt ud på at kæmpe sig vej ind i modstanderens territorium og ødelægge et objekt.

Mest kendt er Astralis Group nok for sit Counter Strike-hold, der er et af verdens bedste til at spille det populære skydespil.

Forud for børsnoteringen mandag kan det have talt til selskabets fordel, at Astralis er et relativt kendt varemærke - især hos yngre mennesker med interesse for e-sport.

Sådan lød vurderingen fra investeringsøkonom Per Hansen fra børsmægleren Nordnet, kort før Astralis Group gik på børsen mandag morgen.

»Astralis har et stærkt varemærke. På den måde kan man sige, at Astralis ikke skal starte med at retfærdiggøre, hvem de selv er«.

»De har brugt de seneste tre til fire år på for alvor at gøre opmærksom på e-sport, og hvad Astralis håber at kunne blive til og gøre det til inden for e-sport«.

»Så Astralis starter med at være et relativt kendt varemærke, og det er i en investeringsmæssig henseende også en meget stor fordel«, sagde han.

Ifølge Per Hansen tyder på, at det særligt er yngre investorer, som har kastet penge efter selskabet.

