2019 har været et festfyrværkeri for danske aktier Danske aktier er steget med 26 procent i 2019. Historisk lave renter har gjort aktier mere appetitlige.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

2019 har været et godt år på de finansielle markeder, og de danske aktier har været med på bølgen.

Det toneangivende danske C25-indeks, der er sammensat af de største og mest værdifulde selskaber, er steget 26 procent i år.

Ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank er årsagen til de store stigninger primært, at renterne i år er faldet til historisk lave niveauer.

Det er et resultat af, at centralbanker rundt i verden - herunder Federal Reserve i USA og Den Europæiske Centralbank - i år sat renterne ned for at holde hånden under det økonomiske opsving, der har kørt siden finanskrisen.

»Centralbankerne har givet finansmarkederne doping ved at holde renterne lave. Det gør aktierne mere attraktive, når renterne er meget lave eller negative«, siger Jacob Pedersen.

Når renterne er lave eller ligefrem negative, er investorer - for eksempel store pensionskasser - nødt til at kigge andre steder hen for at få formuerne til at vokse.

Opblødning mellem USA og Kina er også godt nyt

Ud over de lave renter fremhæver Jacob Pedersen, at USA og Kina efter flere års handelsstrid ser ud til at være tæt på at kunne underskrive en handelsaftale.

Blandt selskaberne i C25-indekset er transportkoncernen DSV Panalpina årets højdespringer, da aktien er steget 79,6 procent.

Selskabet købte i år den schweiziske rival Panalpina i en handel til 37 milliarder kroner

»DSV har ikke overpræsteret i år, men selskabet har lavet et stort opkøb, som kører på sporet, og så er det bare et rigtig stabilt selskab, der leverer varen år efter år«, siger Jacob Pedersen.

Medicoselskab har klaret sig dårligst

I den anden ende af spektret er medicoselskabet Ambu, der fremstiller udstyr til hospitaler, faldet med 28,4 procent.

Faldet til Ambu skal dog ses, i lyset af at aktien har haft et særdeles godt årti. Aktiekursen er omtrent 20 gange så høj som i begyndelsen af 2010.

Ambu valgte i maj - til aktiemarkedets store overraskelse - at fyre den mangeårige direktør Lars Marcher, og siden har selskabet nedjusteret flere gange.

»Der er tårnhøje forventninger til Ambu, og aktien er faldet på, at der er opstået lidt uro og skabt usikkerhed om, hvor høj væksten bliver i fremtiden«, siger Jacob Pedersen.

ritzau