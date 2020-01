Bilsalget sætter rekord: Større biler og SUV'er trækker op Målt både i antal og i kroner blev der sidste år købt rekordmange biler, viser tal fra Danmarks Statistik.

De danske forbrugere har sammen med erhvervet købt rekordmange nye biler i det forgangne år.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik købte de danske husholdninger sidste år for 23,2 milliarder kroner svarende til 103.500 nye biler.

Samtidig brugte erhvervet 34 milliarder kroner til 122.200 nye biler.

Derved blev der samlet købt 225.700 biler. Det er det højeste nogensinde målt i både antal og kroner og ører, skriver Danmarks Statistik.

»Det er særligt erhvervenes leasing af nye personbiler, der har været med til at trække fremgangen i bilsalget sidste år. Men også husholdningerne har købt mange biler i 2019«, siger økonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv.

Flere grunde til stigning

Ifølge ham er der flere grunde til, at bilsalget har ligget højt både sidste år og årene før det.

Foruden en rekordhøj beskæftigelse stiger danskernes realløn pænt.

Derudover er renterne historisk lave, hvilket gør det lettere at optage lån, og endelig er der gennemført en række sænkninger af registreringsafgiften, som har gjort nye biler mærkbart billigere.

»Vi har set en kombination af bedre private budgetter og billigere biler, som har sendt bilsalget op. Samtidig har erhvervene haft et øget behov for at købe nye biler«, siger Kristian Skriver.

Sidste års rekordhøje antal af nye biler skyldes blandt andet større andele af biler i segmenterne large og SUV.

Ud af det samlede antal nye personbiler udgjorde elbiler 2,4 procent. Det betyder, at bestanden af elbiler i dag er på cirka 15.500. Samtidig udgjorde plugin hybridbiler 1,7 procent af det samlede antal personbiler.

For det nye år venter Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank, at der fortsat vil blive købt mange nye biler samlet set.

Det begrunder han med, at der er udsigt til fortsat stigende beskæftigelse og fremgang i dansk økonomi.

»Dertil har 2019 været et historisk konverteringssår, og det har frigjort mange penge i de danske familier. Man kan tænke sig, at en del af de ekstra midler bruges på at købe en ny bil«, siger Anders Christian Overvad.

