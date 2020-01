FLSmidth skærer 500 stillinger - 80 af dem i Danmark Som varslet vil cementselskabet FLSmidth skære i omkostningerne, og det betyder færre ansatte.

Danske FLSmidth, der arbejder i cement- og mineindustrien, har tirsdag meddelt, at selskabet vil reducere antallet af medarbejdere med 500.

80 stillinger bliver nedlagt i hovedkvarteret i Valby i København, mens 420 bliver nedlagt på kontorer rundt i verden.

I en kortfattet meddelelse oplyser FLSmidth, at reduktionen er resultat af den varsling om ændringer, som selskabet kom med i slutningen af 2019.

Tirsdagens besked fik FLSmidth-aktien til at falde med omkring to procent fra handlens start. Det svarer til et værditab på 300 millioner kroner ud af en samlet markedsværdi på omkring 13 milliarder kroner.

Fyringerne sker for at 'forbedre effektiviteten og tilpasse forretningen til det forventede aktivitetsniveau i 2020'.

»Vi annoncerede i forbindelse med tredje kvartal 2019, at det ville blive nødvendigt at justere forretningen, og det er det, vi nu gør for at sikre en sund udvikling på den lange bane«, siger direktør Thomas Schulz tirsdag i meddelelsen.

Regner med at få mindre at lave i år

FLSmidth regner groft sagt med at få mindre at lave i dette år, fordi selskabets potentielle kunder er mere tilbageholdende.

Men inden selskabet kommer så langt, skal det 11. februar præsentere sit facit for 2019.

I takt med at sidste år skred frem, stod det klart, at 2019 næppe levede op til forventningerne for FLSmidth.

Ved halvårsregnskabet nedjusterede FLSmidth de forventninger til året, som blev sat fra årets start. Samtidig blev der i sommer fremlagt en spareplan.

I tredje kvartal præsenterede FLSmidth et underskud på 783 millioner kroner - blandt andet fordi ordrerne faldt med 42 procent.

FLSmidth tjener sine penge på at levere maskiner, rådgivning og service til cementindustrien. Derudover leverer selskabet også produkter og service til mineindustrien.

I alt har cement- og mineselskabet omkring 11.400 ansatte.

