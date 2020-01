Snurrende vindmøller giver Ørsted milliardoverskud Ørsted-topchef glæder sig over status for 2019, hvor grøn energi fyldte mere i produktionen.

Energiselskabet Ørsted fik et overskud på seks milliarder kroner i 2019, hvor indtjeningen fra selskabets vindmølleparker gik i vejret, viser årsregnskab.

Målt op imod sidste år er Ørsteds overskud på bundlinjen faldet fra 19,5 milliarder kroner.

Faldet skyldes dog, at 2018-resultatet var positivt påvirket af et salg af vindmølleparker særligt britiske Hornsea 1. Det udgjorde en stor engangsindtjening for Ørsted.

Den slags salg kan få Ørsteds resultater til at svinge meget fra år til år.

Ørsted-topchef Henrik Poulsen erklærer 2019 for et succesfuldt år.

»2019 var et godt år for Ørsted med fortsat strategisk fremgang og global udvidelse. Vi opnåede et tilfredsstillende overskud på driften, og den grønne andel af vores varme- og elproduktion nåede nye højder på 86 procent, siger han i en kommentar til regnskabet.

En af grundene til Henrik Poulsens glæde er resultatet af den daglige drift i Ørsted.

Her ligger Ørsteds resultat en lille halv milliard kroner over, hvad Ørsted selv havde forventet. I alt havde Ørsted et driftsoverskud - altså overskud før skatter, afskrivninger og andre finansielle poster - på 17,5 milliarder kroner.

