Finansanalytiker efter fire regnskaber: Hvis du var bekymret før, er der grund til at blive endnu mere bekymret nu

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis man er bekymret for, at nogle få gigantiske techselskaber fra USA er ved at overtage verden og via overvågning og monopolmagt komplet styrer vores hverdag og forbrugsvaner, så er der god grund til at blive endnu mere bekymret.