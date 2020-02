Historisk højt afkast: PFA melder om godt nyt til kunderne Pensionsselskabet PFA fik sidste år et investeringsafkast på 57,6 milliarder kroner. Det var historisk højt.

Pensionsselskabet PFA har sidste år haft god succes med at navigere rundt i de finansielle markeder.

Samlet har PFA fået et investeringsafkast på 57,6 milliarder kroner, fremgår det af fredagens årsregnskab fra selskabet.

Det er historisk højt og skyldes især højt afkast på aktier og kreditobligationer.

»2019 udviklede sig til at blive et ekstraordinært godt år på finansmarkederne, hvilket også er kommet pensionsopsparerne til gode«.

»Særligt ført an af store aktiestigninger, men hvor også de unoterede investeringer, der i dag udgør et solidt fundament under kundernes opsparinger i PFA, bidrog positivt«, siger Allan Polack, øverste direktør i PFA, i en meddelelse.

1,3 millioner kunder

Pensionsselskabet er med sine 1,3 millioner kunder blandt landets største.

Ud over pension og forsikring tilbyder PFA også opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger.

Flere virksomheder benytter sig også af selskabets pensionsordninger.

Alene sidste år har der været en tilgang af 725 nye virksomheds- og organisationskunder, mens 66 har valgt at forlade PFA.

»Det er glædeligt, at kunderne fortsat vælger os til, og at vi kan blive ved med at vokse i et modent marked«.

»Vi har en stærk kombination i form af vores forretningsmodel, vores stærke værditilbud rettet mod kunderne, vores gode omdømme og vores partnerskaber, som gør, at vi er en attraktiv pensionsleverandør for både store og små virksomheder«, siger Allan Polack.

