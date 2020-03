Nordens største hotelkæde fyrer 100 i Danmark. I Sverige kan det blive langt flere

Automatisk oplæsning

Hotelkæden Scandic, den største i både Danmark og hele Norden, har onsdag varslet fyring af 2.000 medarbejdere på det svenske hjemmemarked. Det svarer til halvdelen af staben. Varslet er efter svensk ret nødvendigt, hvis fyringerne senere skal føres ud i livet.

Samtidig forventer Scandic at skille sig af med løsarbejdere i Sverige.

Selskabet oplyser i en meddelelse, at det endnu er for tidligt at sige, hvor mange der bliver afskediget på selskabets øvrige markeder, men selskabet forventer »betydelige nedskæringer«. Danmark er allerede blevet ramt.

»Vi har i dag sagt farvel til godt 100 medarbejdere«, oplyser kommunikationschef Daniel Kirchhoff.

Scandic driver 26 hoteller i Danmark, som i alt beskæftiger 2.000 medarbejdere.

Hotelkæden forsøger at gå i dialog med politikerne, som både i Sverige og Danmark har lovet yderligere hjælpepakker til de brancher, som er hårdest ramt af kampen for at bremse smitten med covid-19.

»Vi appellerer til, at der bliver taget nogle politiske beslutninger, som gør, at vi kan bevare så mange arbejdspladser som muligt«, siger Daniel Kirchhoff.

Han henviser til, at mængden af aflysninger siden begyndelsen af marts er steget voldsomt, mens antallet af bookinger falder.

Tidligere forventede Scandic at kunne klare sig igennem marts med en nedgang i omsætningen på 15 procent i forhold til sidste år. Nu står det klart, at det bliver »markant lavere«.

Scandics ledelse går 20 procent ned i løn i forbindelse med besparelserne, som også rammer indkøb og investeringer.

Scandic-fyringerne kommer, samtidig med at flyselskabet Norwegian har sendt 4000 ansatte, halvdelen af medarbejderne, midlertidigt hjem. Det tal kan endda stige, bebuder det norske lavprisselskab, som aflyser 4000 flyvninger.