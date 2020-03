Ekspert efter kæmpe aktiefald: »Vi har ikke set det værste endnu i hverken Europa eller USA«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den globale spredning af coronavirus har i den grad fået fat i aktiemarkedet. I nat faldt kurserne i USA’s vigtigste aktieindeks, S&P 500-indekset, i det største fald siden oktober 1987.

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, handler det om, at investorerne er rystende nervøse for, hvor vi ren økonomisk er på vej hen.

»For hver dag der går, bliver det tydeligere, at den her inddæmning af coronasmitten har gigantiske økonomiske omkostninger. Investorerne har meget svært ved at vurdere, om det er noget, der er relativt kortvarigt på to-tre måneder, og så er vi tilbage til noget, der minder om det, vi kom fra. Eller skal vi igennem en periode, hvor den ene konkurs tager den anden, og hvor det her ender med at blive en gigantisk økonomisk og meget langvarig krise«.

»Det er det, der gør, at aktierne hopper og danser, som de gør i øjeblikket, men de danser nedad. Det er en sort boks, vi kigger ind i. Den usikkerhed er så påtrængende, at frygt bliver til panik, og så sælger man«.

Hvor galt kan det gå?

»Principielt kan det gå galt. Vores hovedscenarie er, at når corona er drevet over, vender økonomierne tilbage til et vækstspor, der ikke er så langt fra det, vi forlod«.

»Men i den her situation er det ikke svært at opstille nogle ekstremt negative scenarier. Vi har haft en verden med ultralave renter i 10 år nu, og virksomheder og stater rundt om i verden har udnyttet de lave renter til at optage en masse gæld. Det er ikke sundt at have meget gæld i en situation, hvor indtægterne forsvinder«.

Hvem skader det her mest?

»Det skader os alle sammen, hvis vi lander i en krise, der minder om finanskrisen. Der er ikke rigtig nogen, der går fri. Det betyder massive jobtab og en økonomi i bakgear i en periode. På den måde kan man godt sammenligne konsekvenserne med det, vi så i forbindelse med finanskrisen. Det var en katastrofe for rigtig mange mennesker. Derfor er det vigtigt, at politikerne tager fat. Det kan godt være, at det bliver dyrt her og nu, men den regning, der ellers skulle betales i fremtiden, kan risikere at være langt større, hvis man ikke gør noget«.

Er der egentlig nogen, det gavner?

»Den her situation vil selvfølgelig gavne nogen. De selskaber, der har aktiviteter inden for hygiejne og laver noget, der kan være med til at hindre smittespredning, eksempelvis dem der producerer mundbind. Men det er de færreste, det gavner. Hvis man kigger på aktiemarkedet de seneste par dage, er der ikke rigtig nogen, der går fri af det her«.

Hvor længe fortsætter det?

»Det er den helt store usikkerhed. I Kina har man fået sat lidt skub i økonomien igen efter nedlukning i en måneds tid, men jeg har ikke et godt bud på, hvor lang tid der går med det her. For mig at se er der ikke tvivl om, at effekterne vil ramme økonomien voldsomt i det første halve år. Det rammer hele verden. Vi har ikke set det værste endnu i hverken Europa eller USA, og vi har i princippet slet ikke set effekterne af det her i Latinamerika«.