Minister gør status efter en uge: Bare rolig, der er mad nok. Men hold mere afstand, når I køber ind

Danskerne skal blive bedre til at overholde sundhedsanbefalingerne, når de køber ind.

Og der er fortsat rigelig mad til alle i dagligvarebutikkerne.

Det var de to centrale meldinger, som fødevareminister Mogens Jensen (S) og cheferne for landets største fødevarekoncerner, kom med i eftermiddag på dagens pressemøde.

»Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at overholde sundhedsanbefalingerne i butikkerne. Det handler om at holde afstand til hinanden i det offentlige rum, og det gælder i særlig grad i vores dagligvarebutikker. Her er der et hensyn at tage til både andre kunder og de ansatte«, sagde Mogens Jensen.

Han opfordrer til, at danskerne holder 1-2 meters afstand, også når de køber ind. Samtidig er butikkerne i gang med at sætte klistermærkestriber op ved kasserne. Her er det meningen, at stregerne på gulvet skal hjælpe danskerne til at holde den rette afstand. Og så er det afgørende, at alle holder god håndhygiejne, når der færdes i butikkerne.

Efter at regeringen onsdag lukkede landet delvist ned, trodsede en lang række danskere statsministerens opfordring til ikke at hamstre fødevarer og fyldte indkøbsvogne med toiletpapir, mælk og brød.

Men dagligvarebutikkerne beretter nu om, at danskerne er stoppet med at hamstre, siger fødevareministeren.

»Den hamstring, vi oplevede de første 24 timer efter statsministerens pressemøde er væk. Vi ser et normalt indkøbsbillede«, siger Mogens Jensen.

»Samtidig strømmer varerne ind over grænserne. Så længe vi handler, som vi plejer, så vil der ikke være problemer med forsyningssikkerheden i Danmark«, siger han.

Topchefen i Salling Group, Per Bank, bekræfter på samme pressemøde, at hamstringen er stoppet. Til gengæld er vi begyndt at købe større ind, lyder det. Og det er helt fint.

»Normalt handler danskerne 3-6 gange om ugen. Det, vi ser nu, er, at vi handler ind som i Sverige - større kurvefulde og meget færre gange om ugen. Det betyder, at der er færre kunder i butikkerne ad gangen. Og det er helt fint: Er man ude at handle, så køb gerne lidt ekstra, så man ikke behøver komme i butikkerne så ofte, som man plejer«, siger Per Bank.

Han siger også, at der ingen problemer er med fødevareforsyningerne i Danmark, men at enkelte varer kan være udsolgt enkelte dage.

»Det betyder, at hvor der normalt er 20 varianter af rugbrød, er der måske fem varianter. Så alt er næsten, som det plejer. Hvis der skulle være udsolgt af noget en enkelt dag, er der mere på vej«, forsikrer han.





