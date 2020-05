Lav efterspørgsel sender for første gang oliepris i minus

Automatisk oplæsning

For første gang nogensinde er det begyndt at koste investorer penge at skille sig af med retten til en tønde olie.

Prisen for en tønde amerikansk råolie til levering i maj er faldet markant, og mandag aften er prisen røget i minus. Med andre ord skal investorerne nu til at betale andre for at overtage retten til olien.

Det er aldrig sket før, siden man begyndte at kunne lave den slags handler i 1983. Det skriver flere nyhedsbureauer, herunder Reuters.

Det store prisfald skyldes en generelt lav efterspørgsel på råolie rundt om i verden, som på grund af coronasituationen ikke forbruger det samme som før.

Lav efterspørgsel

Faldet skyldes også, at der på grund af den lave efterspørgsel ikke er mange olieselskaber, som har brug for at fylde deres lagre op. Det skaber et problem i forhold til at skille sig af med den olie, som nogle investorer har papirer på.

Også herhjemme kan forbrugerne blive påvirket af den rekordlave oliepris.

De seneste ugers uro på grund af den globale coronakrise har allerede sendt prisen på benzin ned. Det kan vare ved, hvis udviklingen ikke ændrer sig.

Lave benzinpriser

»Når vi de seneste uger har skullet tanke bilen, så har vi kunnet se, at benzinpriserne er ret lave, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

»Man kan sige, at det er en lille trøst, for mange af os kører ikke så langt for tiden. Så det er svært for alvor at glæde sig over den gevinst.

»Men man kan glæde sig over, at når vi tanker benzin, at så er benzinen også blevet noget billigere.

