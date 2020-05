Renterabat skal luge ud i milliardgæld til det offentlige

I al ubemærkethed er borgernes gæld til de offentlige kasser steget til 129 milliarder kroner. Nu anbefaler eksperter, at regeringen tager toppen af gældsbjerget ved at fjerne strafrenterne for de borgere, der er villige til at betale her og nu.