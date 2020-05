Regeringen: Her er 13 lande, der får større økonomiske tæsk end os 2020 bliver en hård omgang for dansk økonomi og beskæftigelsen, men der er udsigt til bedring efter krisen.

Coronakrisen har tæret hårdt på dansk økonomi og beskæftigelsen.

Det meddeler Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse, som finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer tirsdag.

I redegørelsen fremgår det, at ledigheden er steget med 48.000 personer siden begyndelsen af coronakrisen.

Over 170.000 personer har desuden været en del af lønkompensationsordningen.

I år forventer Finansministeriet, at den private beskæftigelse falder med 74.000 personer, mens der er udsigt til en stigning på 6.000 personer i beskæftigelsen i den offentlige sektor.

Det giver samlet set et fald på 68.000 personer i beskæftigelsen i år.

Næste år ventes en gradvis genopretning af dansk økonomi, og det giver udsigt til, at beskæftigelsen vil stige med cirka 20.000 personer, fremgår det af den økonomiske redegørelse.

Mindst 13 lande står til at få det værre

11. marts annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) en omfattende nedlukning af det danske samfund.

Skoler og daginstitutioner blev lukket, og det samme skete for butikker og mange andre funktioner i samfundet.

Nedlukningen, som siden er blevet afløst af en gradvis genåbning af samfundet, har resulteret i stor nedgang i væksten i dansk økonomi.

Økonomien i Danmark kommer til at skrumpe med 5,3 procent i år grundet nedlukningen af samfundet, fremgår det af redegørelsen.

»Det er et hårdt tilbageslag, som vil kunne mærkes i det danske samfund«, siger Nicolai Wammen.

»Faldet i BNP ventes dermed at blive større end under finanskrisen, men den økonomiske udvikling i Danmark vurderes alligevel at være mildere end i flere andre lande. Blandt andet er en række sydeuropæiske lande hårdt ramt af pandemien«, står der i Økonomisk Redegørelse, som i sin første af mange tabeller viser, 13 lande, der står til større økonomisk tilbagegang end Danmark i år.

Det er: Grækenland, Italien, Spanien, Storbritannien, Frankrig, Belgien, Holland, Portugal, USA, Tyskland, Finland, Sverige og Østrig.

Ifølge redegørelsen forventer regeringen dog et plus på fire procent på væksten i bruttonationalproduktet (bnp) næste år.

Dermed er vi ikke fuldt på højde med det tabte, men vi vil være på ret kurs i 2021, siger finansministeren.

Han peger på, at der er lyspunkter fremadrettet. For eksempel steg salget i detailhandlen en lille smule i april.

»Danskerne er med andre ord begyndt at svinge dankortet igen. Det er rigtig positivt for både den enkelte og for dansk økonomi. Det giver håb for genopretningen«, siger Nicolai Wammen.

