Virusekspert: »Jeg bliver irriteret over, at det kommer til at lyde, som om det er regeringen, der skaber kaos«

Hotellerne er i oprør over beslutningen om at kræve mindst seks overnatninger af de turister, der kommer til Danmark. Men tilstrømningen skal begrænses, siger virusekspert.

Det er egentlig simpel matematik: Der kommer færre turister til Danmark, hvis kravet er, at de skal booke mindst seks overnatninger for at få adgang til landet. Og færre turister er lig med mindre risiko for smitte.