Finansanalytiker: De seneste ugers smittestigning kommer på et rigtig skidt tidspunkt

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den tiltagende optimisme og tro på, at det værste af coronapandemien ligger bag os, udfordres i disse dage af stadig flere tegn på, at smittetrykket øges på globalt plan. Og selv om det er for tidligt at skrue op for sortsynet, så kan det få alvorlige følger for dansk og international økonomi og forsinke den økonomiske genopretning.