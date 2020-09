Headhunter skammer sig: Vi vælger de ældre fra – nu må det stoppe

SERIE

Seniorer frasorteret

Politiken beskrev i en serie artikler først på året, hvordan seniorer er blevet en af arbejdsmarkedets udsatte grupper.

Rekordmange danskere forlænger arbejdslivet ud over efterløns- og pensionsalderen. Men mister man jobbet i en moden alder, er det svært at få et nyt, selv når arbejdsgiverne efterlyser flere hænder og arbejdskraft, og selv om politikerne hæver pensionsalderen og beder danskerne om at arbejde længere.

Selv om det er forbudt at fokusere på alder, når man ansætter nye medarbejdere, kunne Politiken i februar fortælle at det er næsten umuligt at få job i et ministerium, når man har passeret de 50 år.

I Finansministeriets departement har bare én medarbejder over 50 år fået job inden for de sidste 4 år.

Medarbejdere over 50 år er også en sjældenhed, når der ansættes nye medarbejdere i Kulturministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, i Sundheds- og Ældreministeriet, i Beskæftigelsesministeriet og i Skatteministeriet.













