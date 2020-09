Skatteminister med tyndslidt tålmodighed uddeler hammer-licens

Bare to år efter oprettelsen af skattemyndighedernes egen ambitiøse it-styrelse, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, bliver den reelt sat under administration.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er klar med et lovforslag, der skal bane vejen for et nyt uafhængigt it-tilsyn, der udelukkende får til opgave at sikre en stram kontrol og styring af skattevæsenets utallige it-projekter.

»Det er egentlig meget enkelt; der er for lidt styring og for meget, der skrider på it-området«, siger skatteminister Morten Bødskov (S):