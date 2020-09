Finansministre er enige om at trykke den finanspolitiske speeder helt i bund

Med efteråret på vej er det igen ved de tider, hvor finansministre i Europa og omegn fremlægger deres finanslovsforslag og dermed bud på, hvor meget der næste år skal lettes på låget til statskasserne.

Mandag var det så Nicolai Wammen (S) og regeringens tur til at komme med forslag til en finanslov for 2021, og fremlæggelsen sker på et tidspunkt, hvor dansk og international økonomi er ude af coronakrisens første akutte fase. Herfra skal finansministeren og hans udenlandske kollegaer nu forsøge at styre os igennem en mulig anden bølge af epidemien og fortsætte den økonomiske genopretning.

Det store spørgsmål er, hvor meget de skal og vil træde på den finanspolitiske speeder for at understøtte genopretningen? Det korte svar er, at de vil holde klampen i bund. Og det er der indtil videre god grund til.