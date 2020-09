Danske Bank har taget for let på it-møgsag

Berlingske og TV 2 har afsløret, at it-problemer 30 år tilbage i tiden har fået Danske Bank til uretmæssigt at opkræve penge fra 15.000 kunder, som var havnet i bankens inkassoafdeling.

Det er i sig selv en skandale, som bliver alvorligere, fordi det især er socialt udsatte kunder, der er blevet ramt. Og skandalen er unødigt blevet større, fordi bankens nuværende ledelse har taget for let på en møgsag, som skader bankens omdømme på et kritisk politisk tidspunkt.

Danske Banks nuværende ledelse kan af gode grunde ikke gøres ansvarlige for en skandale, der nu kan føres tilbage til i hvert fald før 2004. Berlingske Tidende skriver tirsdag, at mindst seks vice- eller underdirektører for mere end ti år siden blev informeret om fejlene i inddrivelsen af gælden, og avisen citerer bankens egen advokatundersøgelse for at mene, at den øverste ledelse er blevet gjort bekendt med fejlene.