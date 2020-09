Bundlinjen: Så er Danske Bank i gabestokken igen

Hvis man ikke har tillid fra kunderne, er det svært at være en god bank. Sådan sagde Danske Banks hollandske topchef, Chris Vogelzang, da han på Folkemødet på Bornholm i juni sidste år første gang optrådte offentligt. Han erklærede ved samme lejlighed, at det var hans ambition at tale dansk med deltagerne i dette års folkemøde.

Folkemødet blev offer for coronakrisen, så ambitionen blev ikke konfronteret med virkeligheden. Der har næppe været megen tid til dansktimer siden, for kort efter løb den nye topchef ind i en stime af møgsager, som har svækket tilliden til banken. Blandt dem sagen om Flexinvest Fri, hvor 65.000 kunder betaler for høje gebyrer, og for en uge siden afslørede Berlingske og TV 2 så it-skandalen, hvor 15.000 kunder i inkassoafdelingen er blevet opkrævet for meget som følge af it-fejl, der strækker sig 30 år tilbage i tiden.

Nu kommer banken i gabestokken med en ny sag. I går måtte den udsende en pressemeddelelse, som oplyste, at 900 kunder i Dansk Porteføljepleje forventes at få en kompensation på mellem 80 og 100 millioner kroner for tab i forbindelse med et produkt, der minder meget om Flexinvest Fri.