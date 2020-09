Skuffede barer og restauranter: De unge fester videre – vi mister millioner

»Det her kommer til at gøre rigtig ondt på virksomheder, som i forvejen er presset til det yderste«.

Sådan siger Kirsten Munch, politisk direktør i Horesta, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet i en kommentar til regeringens corona-indgreb.

Hun anerkender, at der kan være behov for at sætte ind med skærpede restriktioner for at mindske smittespredningen i hovedstadsområdet.