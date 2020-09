Bankerne venter milliardtab på coronakrisen

Bankerne savner ikke udfordringer. Politisk befinder de sig i et stormvejr, hvor de kæmper for at undgå at betale særskat til Arnes pension. Danske Bank gør det ikke just lettere med det kiksede forsøg på at inddæmme it-skandalen omkring gældsinddrivelse hos socialt udsatte. Den negative rente fortsætter på ubestemt tid og gør alle kunder sure, samtidig med at den undergraver den traditionelle økonomiske forretningsmodel i bankerne.

Tirsdagens tidsbestemte restriktioner på nattelivet i København er i den sammenhæng en mindre detalje. Men de rammer bankernes mest udsatte målgruppe, oplevelsesindustrien, og de er først og fremmest en understregning af risikoen for, at der kommer en anden smittebølge i coronakrisen. Det vil være et mareridt, som let vil udrydde hele årets overskud i bankerne. Og det vil uvægerligt udløse nye sparerunder, fyring af bankansatte, nye drejninger på gebyrskruen og måske skal kunderne betale endnu mere i negative renter for at have penge i bankerne.

Brancheorganisationen Finans Danmark har netop foretaget en analyse af bankernes regnskaber for første halvår. Den viser, at coronakrisen har gnavet næsten 10 milliarder kroner af overskuddet første halvår i år sammenlignet med første halvår 2019. Overskuddet lander på 5,7 milliarder kroner, og det betyder, som Finans Danmarks direktør, Ulrik Nødgaard, siger, at bankerne nu tjener færre penge end andre brancher.