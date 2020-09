Flere og flere godtroende danskere hopper direkte i fælden, når mobilen ringer

Vi ved egentlig godt, hvordan svindlerne arbejder. Men alt for mange af os falder i alligevel, når venlige bankfolk, skattemedarbejdere eller for den sags skyld eksperter fra Datatilsynet ringer os op på telefonen og beder om adgang til vore bankkonti, fordi alt tyder på, at vi er ved at blive hacket af digitale bankrøvere.

Hvorefter det viser sig, at de hjælpsomme bank- og skattefolk er de virkelige svindlere, der nu har alle muligheder for at tømme vore konti og forvinde ud i cyberspace.

974 gange blev danske bankkunder i første halvår af 2020 kontaktet af en kriminel, der forsøgte at overtale dem til at udlevere deres private NemID-oplysninger – eller som fik adgang til koder og konti på anden vis.