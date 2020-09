Finansanalytiker: Hvad med at optage et uendeligt lån?

Der er et økonomisk paradigmeskifte i gang både globalt og herhjemme i Danmark. Det går ud på, at staten kan tillade sig at bruge flere penge og optage mere gæld end tidligere troet. Dels for at hjælpe os igennem coronakrisen, dels for at finansiere den enorme grønne omstilling, vi står overfor.

Især nu, når renterne er så ekstremt lave – og i Danmarks tilfælde ligefrem negativ – så det ikke koster noget at optage mere gæld.

Spørgsmålet er, om vi kan være sikre på, at renten vil forblive lav i de kommende år? For hvis ikke, så er der risiko for, at gæld stiftet i dag til en rekordlav rente kan udvikle sig til en møllesten om halsen på fremtidige generationer, når lånene om nogle år udløber og skal fornys til en måske langt højere rente.