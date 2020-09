EU-rapport: Vi er mestre i hjemmearbejde, men vi glemmer arbejdsmiljøet

Det er egentlig såre simpelt: Din arbejdsgiver bærer det fulde ansvar for, at din arbejdsplads fungerer – uanset om du står i en fabrikshal, sidder på et åbent kontor eller arbejder hjemme fra køkkenbordet, fordi verden er angrebet af coronavirus.

Men alt for mange arbejdsgivere slipper ansvaret og lader de ansatte klare sig selv, når de bliver sendt hjem for at passe jobbet fra privaten.

Det er budskabet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation på baggrund af en ny, omfattende undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.