Syv ekstreme kendetegn ved amerikansk økonomi

USA er et land præget af kontraster og ekstremer. Det gælder den politiske polarisering mellem republikanere og demokrater. Men også den igangværende genopretning af økonomien oven på forårets coronakrise er på mange måder ekstrem og gør, at den måske nok er et plus for præsident Trump i valgkampen, men at den samtidig åbner flere mulige angrebsflanker for hans modstander, Joe Biden. Især fordi den begynder at vise svaghedstegn med kun en måned til valget 3. november.

Her er syv ekstreme kendetegn ved USA’s økonomi lige nu.

For det første er økonomien at sammenligne med en coronapatient. Den har rejst sig fra sygesengen, men lider fortsat af så store eftervirkninger, at den kun kan holde sig på benene takket være ekstrem medicinering og krykker.