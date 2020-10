Lars og Lene smider overvægten: Private sundhedsforsikringer slår alle rekorder

»Jamen jeg har smidt 11 kilo siden maj. Det er nok ikke nogen skade til i min alder, og det er jo det samme med min kone«.

Det var aldrig sket, hvis Lars og Lene Jensen selv skulle have betalt regningen. Ikke fordi de er nærige. Slet ikke. Men fordi der, med Lars Jensens ord, ville have været endnu en syg undskyldning for at lade være med at pleje helbredet.

Når den dårlige samvittighed kan slås ned med en kur, der ikke koster en krone, så er det lidt nemmere at komme i gang.