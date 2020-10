Bundlinjen: Coronakrisen er blusset op igen. Men vi undgår en gentagelse af forårets økonomiske nedtur

Nu sker det, som mange økonomer frygtede, da den første bølge af coronasmitten i Europa stilnede af i sommer. At der ville komme en anden smittebølge med en styrke, som potentielt kan udløse en ny økonomisk nedtur og udskyde en tilbagevenden til normale tilstande på ubestemt tid. Foreløbig er der dog ikke tegn på, at det kan blive en gentagelse af forårets dramatiske opbremsning.

Den nye smittebølge har allerede udløst flere restriktioner i mange europæiske lande, og fredag reagerede statsminister Mette Frederiksen (S) med nye danske restriktioner med begrænsning af den sociale kontakt, udvidet krav om brug af mundbind og nedsættelse af forsamlingsloftet. Det er restriktioner, som vil give ekstra økonomiske udfordringer til mange virksomheder.

Oplevelsesindustrien får en ny økonomisk livline. Lørdag bebudede finansminister Nicolai Wammen (S), at regeringen vil kompensere erhvervslivet for de nye restriktioner ved at forlænge de eksisterende hjælpeordninger frem til 2. januar, ved at udvide kredsen af modtagere til også at omfatte virksomheder, der rammes af de nye restriktioner samt ved at forbedre de eksisterende hjælpepakker.