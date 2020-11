17 millioner mink skal akut aflives: Danmark siger farvel til en eksportsucces

Vi er nødt til at tro på, at det her er nødvendigt. At hele vores livsgrundlag bliver fjernet, fordi der simpelthen ikke er andre muligheder. Hvis vi begynder at tvivle, kan vi ikke være i det, det kan vi ikke«.

Flemming Madsen må give plads til tårerne.

I 20 år har han og hustruen Wendy drevet mink- og pelsfarmen Naabjerg lidt uden for Varde i det sydvestjyske. Nu skal familien slå 30.000 mink ned på 10 dage i et følelsesmæssigt kaos, der skifter mellem sorg og vrede.