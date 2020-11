Bundlinjen: Erhvervslivet kan leve med svag Biden

Normalt foretrækker virksomheder en politisk leder med et klart mandat. Det giver større forudsigelighed og stabilitet og det gør det lettere at navigere både politisk og på markedet. Men danske virksomheder kan leve med, at det ser ud til, at Joe Biden med en sejr på målfoto bliver en svag amerikansk præsident. Status quo er nemlig ikke så ringe endda.

Danske virksomheder har klaret sig flot på det amerikanske marked i hele Donald Trumps fire års embedsperiode. Sidste år satte dansk eksport til USA rekord med over 140 milliarder kroner og USA blev Danmarks næststørste marked. Danske virksomheder har været og er konkurrencedygtige, men væksten i eksporten skyldes også, at der var solid vækst i amerikansk økonomi frem til coronakrisen. Trump fik også, trods hans fejlslagne sundhedspolitik, gennemført meget store hjælpepakker, større end dem, der er gennemført i Europa.

Joe Biden har bebudet, at han vil afskaffe Trumps skattelettelser til de rige amerikanere og beskatte især de største virksomheder hårdere. Pengene skal blandt andet bruges til at investere i USA’s nødlidende infrastruktur, i sundhed og i grøn økonomi. Han viderefører ikke Trumps slogan ’America First’, men hans ønske om at offentlige myndigheder skal købe flere amerikanske varer og at udenlandske virksomheder skal producere mere i USA, hvis de vil sælge i USA, minder meget om dele af substansen i Trumps retorik.