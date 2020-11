Leif Beck Fallesen: Biden får svært ved at indfri valgløfter - men det kan danske virksomheder leve med

En stærk grøn profil i den økonomiske politik, der skal løfte USA ud af coronakrisen. En tilbagevenden til det regelbaserede internationale samarbejde og en tilbagerulning af Trumps handelsrestriktioner. Et tættere samarbejde mellem USA og EU og en præsident, som søger samarbejde i stedet for konflikt. Det er nogle af de vigtigste forventninger, som danske virksomheder har til Joe Biden, når han afløser Donald Trump.

Normalt foretrækker virksomheder en politisk leder med et klart mandat. Det giver større forudsigelighed og stabilitet, og det gør det lettere at navigere både politisk og på markedet. Men danske virksomheder kan leve med, at det ser ud til, at Joe Biden med en sejr på målfoto og et manglende flertal i USA’s Senat kan få svært ved at leve op til de mange forventninger om et kursskifte efter Donald Trump.

Udgangspunktet er ikke dårligt. Danske virksomheder har klaret sig flot på det amerikanske marked i Donald Trumps fire år i Det hvide Hus. Sidste år blev USA det største marked for dansk eksport med en rekordomsætning på over 140 milliarder kroner. Danske virksomheder har været, og er fortsat, konkurrencedygtige. Men det har hjulpet, at der var solid efterspørgsel og vækst i amerikansk økonomi. Trump fik også, trods sin fejlslagne sundhedspolitik, gennemført meget store økonomiske hjælpepakker, faktisk større end dem, der blev gennemført i Europa.