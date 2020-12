Leif Beck Fallesen: Danskerne har milliarder klar til forbrug

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i denne uge en aftale, som skal sende 25 milliarder kroner i arbejde i dansk økonomi. Det skal løfte væksten og beskæftigelsen, og det helt afgørende for effekten er, at danskerne vil bruge flere penge. Der er lidt til de truede eksporterhverv, men det er frigivelsen af de sidste indefrosne feriepenge i marts, anslået 24 milliarder kroner efter skat, som er den aktive ingrediens.

Danskerne har gerne villet bruge penge under coronakrisen. Der er ingen grund til at tro, at de ikke vil bruge flere, hvis de må bruge dem, som de selv vil. Spørgsmålet er, om de får den mulighed, og hvilken effekt det får på beskæftigelsen og væksten. Svaret bestemmes først og fremmest af, hvor mange der er vaccinerede til den tid, og hvordan de daglige smittetal ser ud. Smittens krav om social distance har kvalt eller stærkt begrænset udbuddet af fysisk betingede forbrugsmuligheder Det gælder især restauranter, hoteller, forlystelser og ikke mindst rejser. I mellemtiden er det ikke så meget julefreden som julemørket, der sænker sig over etablissementerne.

Langt de fleste danskere behøver ikke optøning af indefrosne feriepenge for at finansiere forbrug. Nationalbankens opgørelse af danske privatkunders kontante indlån viser, at de ved udgangen af oktober passerede 1.000 milliarder kroner. Det var en stigning på 28,6 milliarder kroner i oktober, samme måned som danskerne fik udbetalt de første indefrosne feriepenge. Hvis tallene til marts viser samme udvikling kunne det være fristende at sige, at udbetalingen af feriepengene slet ikke har nogen betydning for forbrug og beskæftigelse. Det er bare en forkert konklusion.