Bundlinjen: Den nye nedlukning gør genopretningen af dansk økonomi til en tungere opgave

Det er rent gætteri at spå om, hvornår de nye vacciner vil få afgørende indflydelse på coronaens smittekurver. Men nu er vaccinen på vej inden for en periode, der skal måles i uger snarere end måneder. Det er den ene store forskel på oplevelsesindustriens vilkår efter den delvise nedlukning frem til 3. januar og så den meget mere omfattende nedlukning af dansk økonomi i marts. Dengang var usikkerheden om fremtiden total.

Den anden store forskel er, at denne gang kommer den delvise nedlukning ikke som et chok. To dages varsel er intet varsel for restauranter og cafeer, som allerede har købt ind og ikke kan producere til lager, som man kan i de fleste andre industrier. Det varslingssystem, som blev etableret efter den første smittebølge, har ikke bestået sin første store test. Alle har kunnet følge den ildevarslende stigning i smittekurven og har mentalt kunne forberede sig. Men det var uklart, hvad der ville ske, da smitten nåede det fjerdehøjeste af de fem niveauer, der rent faktisk udløste nedlukningen.

Der kan komme yderligere stramninger. Men de to aktuelle forskelle viser, at coronaens anden smittebølge foreløbig har fået betydeligt mindre alvorlige konsekvenser for dansk økonomi end første bølge. Det skyldes især, at den nye nedlukning er mindre omfattende, og at den er indkapslet i oplevelsesindustrien, selv om der er afledte virkninger i andre dele af servicesektoren.