Regeringen er alt for optimistisk om økonomien

Foreløbig har vi haft en mild vinter, men vi får en meget koldere økonomisk vinter, end det så ud til for bare en uge siden. Det skyldes det voldsomt stigende smittetryk og de nye restriktioner, som har lukket Danmark ned i et omfang, som svarer til coronakrisens udbrud i marts. Det kommer til at koste vækst og arbejdspladser, også selv om vaccinationerne starter mellem jul og nytår.

Regeringens økonomiske redegørelse kom fredag, og den spår en vækst på 2,8 procent i 2021 efter et fald på 3,8 procent i BNP i år. Det er faktisk pænt, selv om regeringens økonomer har skruet forventningerne lidt ned siden deres sidste redegørelse, for det ville signalere, at coronakrisen stort set var overstået. Desværre er prognosen alt for optimistisk, for den har ikke nået at indregne de negative virkninger af de nyeste restriktioner.

De seneste to uger er coronarestriktionerne blevet strammet yderligere både i Danmark og i en lang række europæiske lande. Blandt dem er Tyskland, som er dansk industris vigtigste eksportmarked. Hvor længe restriktionerne fastholdes, afgør, hvor mange arbejdspladser går tabt og hvor meget væksten faldet. I Danmark er slutdatoen indtil videre 3. januar, men den er der ikke mange i erhvervslivet, der tror på. Statsminister Mette Frederiksen (S) har allerede udtrykt bekymring om smittetrykkets udvikling i både januar og februar, og usikkerheden er meget stor.