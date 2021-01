Ørsted er favorit hos udenlandske investorer

Over halvdelen af de børsnoterede danske aktier ejes af udenlandske investorer. Nye tal fra Nationalbanken viser, at de købte for 22 milliarder kroner sidste år, og det har øget ejerandelen til 55 procent. Udlandet havde også stor appetit på danske realkreditobligationer med fast rente, og ejerandelen steg til over 34 procent. Det giver udlandet en afgørende indflydelse på kurserne på det danske aktiemarked og en stor indflydelse på den rente, som danske boligejere skal betale.

Den udenlandske aktieinteresse samler sig om nogle få af de største danske virksomheder. Over halvdelen af deres penge er placeret i Novo Nordisk, Vestas, Ørsted og DSV Panalpina. Det er måske ikke så overraskende, for de er alle stærke på markeder i vækst. Vestas og Ørsted er globale førerhunde inden for henholdsvis vindkraft og havvindmøller, Novo Nordisk har en global nøgleposition i behandlingen af diabetes. DSV Panalpina rykker hurtigt på markedet for logistik. Uden for firkløveret har udenlandske investorer blandt andet købt aktier for 6 milliarder kroner 2020 i medicinalvirksomheden Genmab.