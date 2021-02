Bundlinjen: Europæisk forår tegner lyst for dansk eksport

Nu tegner der sig et skarpere billede af dansk økonomis vej ud af coronakrisen.

Den dårlige nyhed er, at det tager længere tid end ventet at vende tilbage til normale tilstande på hjemmemarkedet. Dagens selektive og forsigtige genåbning af dele af markedet vil gavne de berørte butikker og løfte privatforbruget, men omfanget og tempoet vil skuffe dem, der fortsat er nedlukket, og begrænse den positive effekt på væksten.

Den gode nyhed er, at det ser bedre ud, end de fleste havde ventet, på eksportmarkederne. Over 800.000 danske jobs er direkte eller indirekte afhængige af eksport, så det er afgørende for Danmarks vækst og beskæftigelse. Alle forudsætninger er på plads for en hurtig stigning i privatforbruget, når restriktionerne fjernes. Det samlede billede er derfor, at der er lagt op til et solidt opsving i dansk økonomi, båret af to ben: privatforbruget og eksporten.

Privatforbruget er faldet under de seneste måneders nedlukning, men mindre, end det gjorde under nedlukningen sidste år. Danskernes opsparing er på rekordniveau, og der kommer nye portioner indefrosne feriepenge til udbetaling i næste måned. De nye overenskomster på det offentlige arbejdsmarked sikrer reallønsfremgang i år. Trods forsinkelser er vaccinationerne og genåbningen i gang.