Finansanalytiker: Vi er på vej mod et massivt opsving

Opsving i USA og Kina, verdens to største økonomier, kommer også os i Danmark til gode og skaber større overskud i vores virksomheder og masser af arbejdspladser herhjemme.

De glade økonomiske budskaber kommer fra bl.a. Den Internationale Valutafond (IMF), der i deres nye prognose forventer, at verdensøkonomien vokser med hele 6 procent i år og 4,4 procent i 2022. Det er tilsammen et helt procentpoint mere, end de forventede for bare 6 måneder siden, og er den stærkeste vækst for hele verdensøkonomien siden 1970’erne og med USA og Kina som de to store trækheste.