44-årigt direktionsmedlem bliver ny direktør i Danmarks største bank

Carsten Egeriis afløser Chris Vogelzang som administrerende direktør for Danske Bank A/S.

Det sker, efter at Chris Vogelzang har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling, da han er mistænkt for mulige lovovertrædelser i Holland.

Læs her om den nye direktør i Danmarks største bank.

Navn: Carsten Rasch Egeriis.

Alder: 44 år.

Uddannelse:

Han dimitterede i 2000 fra International Business, Copenhagen Business School.

I 2009 tilføjede han en Executive Master of Business Administration fra London Business School til sit cv.

Karriere:

De seneste fire år har Carsten Egeriis som Chief Risk Officer været medlem af direktionen i Danske Bank.

Han har tidligere arbejdet for en række internationale banker.

Fra 2006 til 2017 har han varetaget en række poster ved Barclays Bank i London, senest som Chief Risk Officer.

Fra 2005 til 2006 var han Chief Risk Officer ved GE Money Bank i Hannover.

I årene 2003 til 2005 bestred han posten som Chief Risk Officer og medlem af direktionen ved GE Capital i Lissabon.

Øvrige ledelseserhverv:

Carsten Egeriis er formand for Realkredit Danmark A/S. Han har en række andre formandsposter blandt andet i Finans Danmark, Bikubens Pensionsfond samt Kreditforeningen Danmarks pensionsafviklingskasse.

Kilde: Danske Bank

ritzau