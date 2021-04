Her er sagen, der fældede Danmarks vigtigste bankmand

Det er mange års fejl og sjusk i kontrollen med mulig hvidvask, der nu koster Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, jobbet.

Problemerne er ikke opstået i Danmark eller i Danske Bank, der ellers har masser af egne hvidvaskproblemer. De stammer derimod fra hans gamle arbejdsplads, den hollandske storbank ABN Amro.

Fra 2014 til 2020 undlod den hollandske bank – trods gentagne advarsler – at følge myndighedernes krav til hvidvaskkontrol. Mandag faldt hammeren: Banken har overtrådt reglerne så groft og grelt, at den nu har måttet indgå et forlig med de hollandske myndigheder og betale en bøde på 480 millioner euro (3,5 milliarder kroner).

Næste skridt er at placere et personligt ansvar. Og her ser myndighederne ud til at have rettet søgelyset mod både Chris Vogelzang og en anden topleder i Danske Bank, Gerrit Zalm, der er et af de mest højtprofilerede medlemmer af Danske Banks bestyrelse. Begge var topchefer i ABN Amro indtil 2017 og dermed i en stor del af den periode, hvor banken brød loven.

Den hollandske anklagemyndighed meddelte ifølge Reuters mandag, at tre tidligere medlemmer af bankens ledelse er mistænkt for at være ansvarlige for lovovertrædelserne.